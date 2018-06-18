Эксперт: у Меркель колоссальные проблемы в своём собственном правительстве

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, чем вызвана такая спешка канцлера ФРГ, а также прояснил её позицию по вопросу мигрантов, передает НСН.

«У госпожи Меркель колоссальные проблемы в своём собственном правительстве. Её сестрическая партия, баварские христианские демократы (ХСС), требует закрытия границ для новых мигрантов, чтобы те беженцы, которые получили регистрацию в другой европейской стране, оставались бы там, не получали права требовать политического убежища на территории ФРГ.

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Меркель выступает против такого предложения, потому что считает, что, во-первых, нужно сохранить гуманитарную систему в стране. Германия должна всех страждущих принимать из чисто гуманистических соображений. Во-вторых, она не хочет, чтобы всё выглядело так, что Германия в одностороннем порядке решила бы закрыть свои границы.

Она боится, что тогда все европейские страны будут делать так же. И сейчас госпожа Меркель не может ждать до конца июня, потому что баварская христианская демократическая партия требует немедленного решения этого вопроса», — рассказал Александр Рар.