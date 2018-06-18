Источник: в ЕС не увидели смысла в предложенном Меркель чрезвычайном саммите

Источник в структурах Евросоюза сообщил об отсутствии у ЕС планов про проведению чрезвычайного саммита по проблеме мигрантов, который якобы хотела организовать немецкий канцлер Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

По словам источника, Евросовет не планирует проводить досрочный саммит.

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«Следующая встреча руководителей состоится, как и планировалось, 28 июня», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Меркель хочет провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису в Европе. Канцлер ФРГ намеревалась обсудить проблему мигрантов с Грецией, Австрией и Италией.