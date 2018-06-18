Трамп возмутился утечками данных из ФБР в «фейковые» СМИ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ФБР за передачу информации «фейковым» СМИ. Об этом он написал в твиттере.

Он также заявил, что для ведомства «правда не имеет значения».

«Почему ФБР передавали так много информации фейковым СМИ? Они не должны были это делать, и зная, что фейковые новости являются врагом народа, они выставляют их в выгодном свете — правда для них не имеет значения!» — написал Трамп.

Ранее Трамп в очередной раз раскритиковал расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США, заявив, что эта «охота на ведьм» запомнится как темный период в истории Штатов.