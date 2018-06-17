Клинцевич: США требуют от КНДР разоружения без гарантий

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США оказывают давления на Северную Корею в вопросе разоружения, не предоставляя никаких гарантий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«США, похоже, решили немедля прийти от слов к делу, применив свою излюбленную тактику лобовой атаки. Требования по 47 позициям, которые они выдвинули, носят в определенной степени односторонний характер и не включают в себя гарантии безопасности КНДР», — сказал Клинцевич.

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По его словам, в Вашингтоне считают, что правительство КНДР загнано в угол и готово принять любые условия.

Он также отметил, что «повторяется почти один в один иранский сценарий», потому что Пхеньяну «предъявлен ультиматум».

Ранее сообщалось, что Вашингтон в рамках договора с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова предъявил требования по 47 пунктам.