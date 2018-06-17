Глава МВД ФРГ предъявит Меркель ультиматум по вопросу миграции

Министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен выдвинуть ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам. Об этом сообщат Bild.

По данным издания, Зеехофер планирует выслать из ФРГ мигрантов, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, а также закрыть границу страны для новый беженцев.

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Как отмечается, глава МВД Германии намерен дать Меркель две недели на поиск альтернативного решения проблемы мигрантов.

Ранее Зеехофер заявил, что больше не может работать с Меркель.