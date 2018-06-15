Трамп рассказал, чему американцам следует научиться у жителей КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам следует сидеть и внимательно слушать, когда он ведет речь, как это делают люди в КНДР во время выступлений северокорейского лидера Ким Чен Ына. Слова Трампа из интервью телеканалу Fox News приводит USA Today.

«Он глава государства, я имею в виду, он сильный лидер, не позволяет никому думать иначе. Он говорит и его люди сидят и внимательно слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое», — сказал Трамп.

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Отмечается, что данное высказывание американского президента вызвало «волнение», однако когда у Трампа попросили прокомментировать свои слова, он отметил, что их не следует воспринимать серьезно.

Ранее сообщалось, что Трамп позвонит Ким Чен Ыну в День отца.