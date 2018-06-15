Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой Крыма

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его предшественник на посту Барак Обама «потерял» Крым.

По словам сенатора, Крым «потерял» киевский режим.

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«Трамп неправ: Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим, т.к. крымчане не захотели после переворота остаться в составе Украины. Но в том, что Крым — русский, Трамп прав: он ощущает ситуацию лучше многих в США и Европе», — отметил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что в «потере» Крыма виновен Обама, так как президент России Владимир Путин «не уважал» его.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.