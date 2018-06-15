Трамп объяснил, почему он защищает ситуацию с правами человека в КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не занимает критической позиции о ситуации с правами человека в Северной Корее, так как это помогает предотвратить ядерную атаку со стороны КНДР. Об этом сообщается в твиттере телеканала Fox News.

В своем аккаунте Трамп приводит диалог с репортером телеканала Fox News. Журналист спросил американского президента, как он может защищать политику северокорейского лидера Ким Чен Ына в области прав человека.

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«Знаете почему [я ее защищаю]? Потому что я не хочу увидеть, как ядерное оружие уничтожит вас и вашу семью», — ответил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама был готов развязать войну с КНДР. Также он отметил, что у него сложилась «хорошая химия» с Ким Чен Ыном.