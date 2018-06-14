BuzzFeed: Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с лидерами G7, что Крым является российским, потому что люди там говорят на русском языке. Об этом BuzzFeed сообщили дипломатические источники.

Отмечается, что источники говорили об условиях анонимности. При этом неясно, были ли слова Трампа сказанны в шутку.

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По данным источника, во время ужина с лидера G7 Трамп назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, должен ли Крым быть признан российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.