Украина анонсировала открытие визовых центров в России

В департаменте консульской службы министерства иностранных дел Украины объявили о планах по открытию более 50 новых визовых центров, сообщается в аккаунте департамента в фейсбуке.

В общей сложности с 15 июня по 1 августа в разных странах откроется 56 новых визовых центров. Среди них будут восемь визовых центров в российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге.

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Отмечается, что визовые центры будут предоставлять иностранным гражданам услуги по приему ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину. Также они смогут оказать услуги по изготовлению фотографий, переводу и копированию документов, оформлению полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование и другие.

В данный момент между Россией и Украиной действует безвизовый режим, однако с 1 января украинские власти ввели биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев. Он касается также граждан России.

Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия рано или поздно «все отдаст».