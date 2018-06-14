Эксперт: решение кабмина по пенсионному возрасту приведет к улучшению на рынке труда

Повышение пенсионного возраста с одной стороны может сократить теневую занятость и повысить доходы пенсионеров, а с другой - существуют риски дефицита рабочих мест и дискриминации при приеме на работу по возрастному принципу, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в четверг на заседании предложил поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Сегодня возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин составляет 55 и 60 лет соответственно. Медведев поручил также устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста и отметил, что в среднесрочной перспективе страна может столкнуться с нехваткой трудовых ресурсов.

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Структура рынка труда изменится

«Это решение приведет к улучшению на рынке труда. Люди до 50 лет будут востребованы, потому что впереди еще 10 лет труда. Соответственно, работодатели тоже поменяют свои заявки на работников», - сказал президент одного из крупнейших объединений работодателей «Опоры России» Александр Калинин.

Он считает, что в России назрела тема повышения пенсионного возраста. Если в 70-е годы на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих граждан, то сегодня уже менее двух работающих на одного пенсионера, а далее это соотношение будет только усугубляться, учитывая демографическую яму, подчеркнул он.

Глава «Опоры России» считает, что повышение возраста выхода на пенсию позволит решить проблемы рынка труда, связанные с нехваткой квалифицированных кадров.

«В этом маневре (повышение пенсионного возраста) есть и плюсы. Не секрет, что сегодня существует нехватка на квалифицированных специалистов и она будет расти. Для работодателей лучше, если работники будут работать дольше», - сказал эксперт.

Рост доходов пенсионеров

Калинин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста приведет к росту доходов пенсионеров. Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев сообщил, что повышение пенсионного возраста приведет к росту пенсий нынешних пенсионеров на одну тысячу рублей в год.

«Многие работники продолжают и после выхода на пенсию работать, но часто это в тени», - сказал Калинин. Он напомнил, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются, поэтому пенсионеры не стараются работать официально. Многие предпочитают трудиться в теневом секторе, чтобы и пенсия индексировалась и какой-то дополнительный доход получить, добавил глава «Опоры России».

Эксперт считает, что повышение пенсионного возраста будет подталкивать людей трудоустраиваться официально. Сейчас, по данным ПФР, из 46 млн пенсионеров только 9 млн работают официально.