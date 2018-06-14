Украинский генерал заявил, что Россия «все отдаст»
Украина получит «очевидные выигрыши» от меморандума против России, поданного в Международный суд ООН. Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».
Он назвал меморандум «подарком» для россиян, который позволит «сбить порыв их большой антиукраинской политики».
Романенко также заявил, что «Газпром» «рано или поздно» отдаст Киеву $2 млрд. По его словам, «здесь очевидны выигрыши».
«Рано или поздно они нам все отдадут», — заверил Романенко.
Украинский генерал подчеркнул, что в этой ситуации Украина должна действовать по всем направлениям.
Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Киев подал в Международный суд ООН меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма.