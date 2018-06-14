Украинский генерал заявил, что Россия «все отдаст»

Украина получит «очевидные выигрыши» от меморандума против России, поданного в Международный суд ООН. Об этом заявил экс-замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью изданию «Апостроф».

Он назвал меморандум «подарком» для россиян, который позволит «сбить порыв их большой антиукраинской политики».

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Романенко также заявил, что «Газпром» «рано или поздно» отдаст Киеву $2 млрд. По его словам, «здесь очевидны выигрыши».

«Рано или поздно они нам все отдадут», — заверил Романенко.

Украинский генерал подчеркнул, что в этой ситуации Украина должна действовать по всем направлениям.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Киев подал в Международный суд ООН меморандум, в котором говорится о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма.