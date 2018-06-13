Трамп назвал фейковые новости главным врагом США
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал фейковые новости главным врагом Соединенных штатов.
Таким образом он выразил недовольство тем, что некоторые СМИ, на его взгляд, принижают значимость соглашения с КНДР.
«Смешно смотреть фейковые новости, особенно NBC и CNN. Они очень стараются преуменьшить значение сделки с Северной Кореей. 500 дней назад, когда казалось, что вот-вот разразится война, они бы умоляли об этом соглашении», — написал Трамп.
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Он также раскритиковал СМИ.
«Главный враг нашей страны – фейковые новости, которые дураки так легко распространяют!», — написал он.
Ранее Трамп возмутился освещением в СМИ состояния первой леди США Меланьи Трамп после операции.