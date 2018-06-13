Politico: американцы рассказали, кого считают самым опасным лидером в мире

Опрос среди американцев показал, кто, по их мнению, представляет наибольшую угрозу миру и безопасности, пишет Politico.

В опросе, который проводился накануне саммита США-КНДР, участвовали более тысячи респондентов. Их попросили выбрать двух мировых лидеров, представляющих наибольшую угрозу.

Реклама

На первом месте оказался лидер КНДР Ким Чен Ын, за него проголосовало 43% опрошенных. Почти столько же американцев назвали имя президента России Владимира Путина — он на втором месте (42% голосов). Вдвое меньше отдали голоса за президента США Дональда Трампа, его назвали 26% из числа респондентов. За ним на четвертом месте располагаются «иранские лидеры» — 12%, на пятом месте — президент Сирии Башар Асад (5%), на шестом — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (4%).

О том, какой образ России создают западные СМИ читайте в материале «Газеты.Ru».