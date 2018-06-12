В МИД России заявили о готовности помочь в денуклеаризации Корейского полуострова

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Россия готова оказать помощь в денуклеаризации Корейского полуострова, если США и КНДР смогут создать позитивный прецедент в этом вопросе. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

«Если получится позитивный прецедент в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, мы не просто будем это приветствовать, но мы, как и раньше в практическом плане окажем максимальное содействие и с точки зрения политической поддержки, и с точки зрения выдвижения конкретных предложений, направленных на материализацию этих пониманий», — сказал Рябков.

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Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным».

«Газета.Ru» в онлайн-трансляции продолжает следить за событиями после завершения саммита.