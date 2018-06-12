Трамп пообещал пригласить Ким Чен Ына в Белый дом
Президент США Дональд Трамп пообещал, что «точно» пригласит лидера КНДР Ким Чен Ына в Белый дом.
Во вторник, 12 июня, в Сингапуре прошел саммит США – Северная Корея. В отеле «Капелла» на острове Сентоса лидеры стран подписали итоговый документ, который Трамп и Ким Чен Ын назвали «комплексным». Его содержание к настоящему моменту не раскрывается.
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После церемонии подписания репортер спросил Трампа, готов ли тот пригласит Ким Чен Ына в Белый дом.
«Совершенно точно», — ответил американский президент.
Лидеры стран пожали друг другу руки и разошлись.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.