Лавров и Климкин обсудили обмен «удерживаемыми лицами»

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях переговоров «нормандской четверки» в Берлине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, министры затронули вопросы, которые обсуждали российский и украинский президенты во время телефонного разговора.

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«Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», — пояснил Лавров.

При этом Климкин разместил в твиттере пост по итогам встречи, в котором заявил о необходимости продолжать давление на Россию по всем политическим заключенным.

Ранее глава МИД Франции отметил положительную динамику переговоров «нормандской четверки».