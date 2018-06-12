В Берлине завершились переговоры глав МИД «нормандской четверки»

В Берлине закончилась встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал, что обсуждалось во время переговоров в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе.

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По словам министра, на встрече речь шла о политических и экономических вопросах, в числе которых освобождение заключенных, обеспечение безопасности в регионе, разведение сторон в станице Луганской, а также введение миротворцев.

Уточняется что встреча продолжалась более 4,5 часов. По словам источника, дискуссия проходила сложно.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече в «нормандском формате» будет попытка обсудить начало миротворческой миссии в Донбассе.