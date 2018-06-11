В Сингапуре готовы к двухдневному формату саммита США и КНДР
Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью «Би-би-си» заявил, что запланированная на 12 июня встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может также продолжится в случае необходимости и на следующий день, 13 июня.
«Давайте посмотрим, к каким договоренностям или, по крайней мере, предварительным договоренностям они придут во вторник или в среду», — сказал Балакришнан.
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Полный текст интервью был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства Сингапура.
Ранее было опубликовано заявление по итогам встречи Трампа с премьером Сингапура.