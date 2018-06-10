Порошенко пообещал привлечь Красный Крест к защите прав арестованных в России украинцев

Президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в фейсбуке, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) активизирует свою деятельность по защите прав украинцев, которые находятся в заключении в России.

«Принцесса София [глава Красного Креста Лихтенштейна] договорились о том, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав заключенных украинцев в России и на временно оккупированных территориях», — написал Порошенко.

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Украинский лидер отметил, что МККК играет важную роль в координации процесса освобождения украинских заключенных. Также Порошенко добавил, что в июне представители организации должны получить возможность посещать украинских заключенных.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена главного редактора РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине, на украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам заключения.