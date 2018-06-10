Глава МИД Германии прокомментировал отказ Трампа от подписания коммюнике по итогам G7

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не подписывать совместное заявление по итогам саммита G7 («большой семерки»), передает Reuters.

По словам Мааса, решение американского президента не стало сюрпризом для других членов организации, поскольку аналогичным образом Трамп вел себя по отношению к ядерному соглашению по Ирану и климатическому соглашению.

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«В течение нескольких секунд вы можете разрушить доверие постом из 280 знаков в твиттере», — сказал Маас.

Он добавил, что на восстановление доверия потребуется гораздо больше времени.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал решение американского лидера Дональда Трампа не подписывать коммюнике по итогам саммита G7 добрым знаком для российской стороны.