Трамп отказался подписывать коммюнике G7 из-за «нечестных заявлений» Трюдо

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции. Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

«Основываясь на нечестных заявлениях (премьер-министра Канады) Джастина (Трюдо) на его пресс-конференции, а также на том факте, что Канада устанавливает большие тарифы в отношении фермеров США, рабочих и компаний, я дал инструкции нашим представителям США не утверждать коммюнике в то время, как мы смотрим на то, как тарифы на автомобили заполняют рынок США!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трюдо пригрозил Трампу жестким ответом на нечестные тарифы.