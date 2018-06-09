Трамп вылетел в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп вылетел из Канады, где он принимал участие в саммите «Большой семерки», в Сингапур на саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА «Новости».

Прибытие президента в Сингапур ожидается в 20.35 воскресенья по местному времени (15.35 мск).

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Встреча с Ким Чен Ыном намечена на 12 июня.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему понадобится минута, чтобы определить серьезность намерений лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также американский госсекретарь Майк Помпео рассказал, что США стремятся к фундаментальным изменениям в отношениях с Северной Кореей.

По словам Помпео, американская сторона надеется достичь прогресса по вопросу полной денуклеаризации КНДР, а также обсудить «более теплые политические отношения».

Он добавил, что США со своей стороны готовы предоставить КНДР гарантии безопасности. Помпео подчеркнул, что Ким Чен Ыну нежно будет принять «большое» стратегическое решение.