В Севастополе ответили на слова Порошенко о поднятии флага Украины

Желание президента Украины Петра Порошенко поднять украинский флаг над Севастополем выглядит как измышление больного сознания, передает РИА «Новости» заявление председателя законодательного собрания города Екатерины Алтабаевой.

«То, о чем говорит Петр Алексеевич, это совершенно точно измышление больного сознания. Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям. Севастополь — это русский город, форпост России на юго-западных границах, как в былое время, так и в настоящий момент», — сказала Алтабаева.

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Глава заксобрания призвала украинского президента больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.

Ранее Петр Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.

Украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город.