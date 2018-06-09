В Севастополе ответили на слова Порошенко о поднятии флага Украины

Президент Украины Петр Порошенко Reuters

Желание президента Украины Петра Порошенко поднять украинский флаг над Севастополем выглядит как измышление больного сознания, передает РИА «Новости» заявление председателя законодательного собрания города Екатерины Алтабаевой.

«То, о чем говорит Петр Алексеевич, это совершенно точно измышление больного сознания. Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям. Севастополь — это русский город, форпост России на юго-западных границах, как в былое время, так и в настоящий момент», — сказала Алтабаева.

Реклама

Глава заксобрания призвала украинского президента больше уделять внимание своему государству, а не думать о территориях другой страны.

Ранее Петр Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг.

Украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город.