Лидеры G7 обсудят мировые проблемы у костра

В Канаде в ходе саммита «большой семерки» лидеры G7 продолжат обсуждение мировых проблем у костра. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, главы государств вмести со своими супругами будут обсуждать вопросы политики и экономики сидя у костра, в дань уважения старой канадской традиции.

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Как отмечается, обсуждение мировых проблем в неформальной обстановке, состоится в городе Ла Мальбе на террасе около отеля Le Manoir Richelieu.

При этом перед лидерами также выступят артисты канадского циркового коллектива Cirque du Soleil.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пропустит экологическую сессию саммита «большой семерки».

Как отмечалось, Трамп решил сократить время своего пребывания на саммите G7.