Трамп допустил подписание мирного договора с КНДР

Президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного договора с Северной Кореей после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает CNN.

«Мы можем подписать соглашение, мы изучаем это», — сказал Трамп.

По его словам, он рассчитывает на нормализацию отношений с Северной Кореей после встречи с Ким Чен Ыном.

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Как отмечается, об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее Трамп выразил надежду на то, что его встреча с Ким Чен Ыном обеспечит «светлое будущее» Северной Кореи.

Также Трамп рассказал, как проходит подготовка к его встрече с Ким Чен Ыном.