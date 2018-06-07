Макрон призвал Трампа не подталкивать Иран к выходу из ядерной сделки

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа не подталкивать Тегеран к выходу из ядерного соглашения, передает телеканал BFMTV.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Президент Франции попросил Трампа «не мешать другим оставаться в нем и не подталкивайте Иран к выходу из соглашения».

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По его словам, США нужно с другими странами работать над более широким соглашением по Ирану.

Ранее в МИД России заявили, что выход США из иранской сделки лишает Вашингтон оговоренных в ней прав.

Как отмечалось, в ведомстве также подтвердили полную приверженность России выполнению взятых на себя обязательств в рамках СВПД.