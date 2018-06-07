Путин рассказал, с какими лидерами общается на «ты»

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал, с лидерами каких стран общается на «ты».

По словам Путина, у него сложились довольно близкие отношения с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, поэтому друг к другу они обращаются по имени или на «ты». Кроме того, на «ты» Путин общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.

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Путин подчеркнул, что всегда обращается на «вы» к президенту Чехии Милошу Земану, отметив, что чешский лидер старше него.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.

7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило более 2 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.