Президент России Владимир Путин прибыл в Вену, где проведет переговоры с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем, сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано большое количество документов о сотрудничестве между государствами.

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Также глава государства проведет встречу с представителями бизнеса России и Австрии. Кроме того, Путин посетит выставку «Полотна старых мастеров из Эрмитажа».

Перед поездкой Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF. В частности, российский президент назвал Австрию надежным партнером России.