Лавров рассказал о предстоящем визите Путина в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Москва придает большое значение предстоящему визиту российского президента Владимира Путина в Китай. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Россия придает большое значение предстоящему государственному визиту президента Путина в Китай и удовлетворена ходом нынешней подготовки», — цитирует Лаврова ведомство.

Реклама

В свою очередь Ван И заявил, что встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина имеет большое значение для развития китайско-российских отношений.

Он также добавил, что Китай тесно сотрудничает с российской стороной, чтобы обеспечить успешный визит и добиться плодотворных результатов.

Ранее сообщалось, что в Китае раскрыли подробности грядущей встречи Путина и Си Цзиньпина.