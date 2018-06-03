Володин поднял вопрос о безвизовом режиме с Мексикой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о возможности введения безвизового режима между Россией и Мексикой в ходе встречи с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией, передает РИА «Новости».

«Со своей стороны хотел бы ряд вопросов поднять из актуальной повестки наших отношений. Сегодня особую значимость приобретает вопрос об установлении безвизового порядка для поездок граждан наших стран, учитывая, что Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода соглашение», — отметил Володин.

Он также указал на результативность, которую показывает наращивание торговых связей и экономических отношений между Россией и Мексикой, подчеркнув, что «это все поможет развитию отношений между нашими народами, нашими странами».