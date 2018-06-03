Лукашенко рассказал о попытках «приватизировать Победу» в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы хотят «приватизировать Победу» в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте главы государства.
По его словам, в России «кому-то неймется приватизировать эту Победу».
«Как будто не было на войне других. Весь Советский Союз воевал», — добавил Лукашенко.
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Он также подчеркнул, что «делить Победу - это лить воду на мельницу наших соперников и противников».
Ранее Лукашенко попросил российские власти определиться с форматом присутствия пограничников на границе.
По его словам, Минск готов общаться с Москвой «как с союзниками, как с родными людьми общаться».