Лукашенко рассказал о попытках «приватизировать Победу» в России‍

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в России якобы хотят «приватизировать Победу» в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По его словам, в России «кому-то неймется приватизировать эту Победу».

«Как будто не было на войне других. Весь Советский Союз воевал», — добавил Лукашенко.

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Он также подчеркнул, что «делить Победу - это лить воду на мельницу наших соперников и противников».

Ранее Лукашенко попросил российские власти определиться с форматом присутствия пограничников на границе.

По его словам, Минск готов общаться с Москвой «как с союзниками, как с родными людьми общаться».