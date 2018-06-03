Власти Венесуэлы освободили новую группу политических заключенных

Правительство Венесуэлы освободило еще одну группу политических заключенных. Об этом сообщает El Universal.

По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, 3 июня на свободу вышли 40 заключенных.

Он также добавил, что в ближайшее время освобождение политических заключенных в Венесуэле будет продолжено.

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Ранее глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Делси Родригес заявила, что власти страны приступили к освобождению первой группы политических заключенных.

Как отмечалось, все заключенные были задержаны в 2014–2017 годах за участие в массовых уличных протестах.