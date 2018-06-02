Климкин разослал главам МИД письма с просьбой «давить на Россию»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отправил главам МИД других стран письма с просьбой оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

«Оправил письма коллегам-министрам по всему миру. Попросил, чтобы давили на Россию и требовали освобождения всех. Критически важно, чтобы Кремль освободил Балуха, Сенцова, Кольченко, которые объявили голодовку. Призвал консолидировать международный ответ на преступления России, в том числе усилением санкций», — заявил Климкин.

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Ранее сообщалось, что Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освобождения всех украинских заключенных, которые находятся на территории России.

Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года.