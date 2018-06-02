Порошенко и Помпео обсудили расследование по МН17 и «Северный поток – 2»

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает администрация украинского президента.

Порошенко поблагодарил американскую сторону за предоставленные комплексы Javelin, политики также обсудили «вызовы безопасности» в результате реализации проекта «Северный поток – 2».

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«Петр Порошенко и Майк Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбитого самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России», — говорится в сообщении.

Украинский президент также отчитался о ходе реформ на Украине в контексте сотрудничества с Международным валютным фондом (МФВ) и пригласил Помпео посетить Украину с визитом.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Украину и Сирию.