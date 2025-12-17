На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат рассказал, какой срок могут дать напавшему на школу в Одинцово подростку

Юрист Багатурия: напавшему на школу в Одинцово подростку грозит максимум 10 лет
Алексей Филиппов/РИА Новости

Подростку, который напал с ножом на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, может получить до десяти лет лишения свободы. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил адвокат и юрист Вадим Багатурия.

По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Также юрист отметил, что по таким делам обычно назначают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до девяти лет. Он уточнил, что в данном случае подростка отправят в детскую воспитательную колонию. После наступления совершеннолетия напавший проведет еще год в учреждении, а затем его переведут в колонию общего режима.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.

Как заявили в СК, задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, а также рассказал о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления в стенах школы.

Ранее стало известно, кто был настоящей целью нападения школьника из Одинцово.

Нападение на школу в Одинцово
