Помпео рассказал о «хорошем рабочем обеде» с высокопоставленным чиновником КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что у него состоялся «хороший рабочий обед» с заместителем председателя Центрального комитета Рабочей партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Об этом госсекретарь написал в твиттере.

«Хороший рабочий обед прошел сегодня с Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке», — написал Помпео.

Он отметил, что в меню были стейки, кукуруза и сыр. Также в твиттере он выложил фотографии с обеда.

Ранее СМИ сообщали, что Помпео проводит встречу с Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. Ким Ен Чхоль считается одним из самых влиятельных чиновников Пхеньяна, его называют «правой рукой» северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7