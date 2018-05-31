Помпео рассказал о «хорошем рабочем обеде» с высокопоставленным чиновником КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что у него состоялся «хороший рабочий обед» с заместителем председателя Центрального комитета Рабочей партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем. Об этом госсекретарь написал в твиттере.

«Хороший рабочий обед прошел сегодня с Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке», — написал Помпео.

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Он отметил, что в меню были стейки, кукуруза и сыр. Также в твиттере он выложил фотографии с обеда.

Ранее СМИ сообщали, что Помпео проводит встречу с Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке. Ким Ен Чхоль считается одним из самых влиятельных чиновников Пхеньяна, его называют «правой рукой» северокорейского лидера Ким Чен Ына.