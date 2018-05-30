Белый дом: Помпео встретится с представителем КНДР в Нью-Йорке

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с высокопоставленным северокорейским чиновником Ким Ен Чхолем . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Заместитель председателя Центрального комитета Ким Ен Чхоль направляется в Нью-Йорк и встретится с госсекретарем Майком Помпео», — говорится в сообщении.

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Однако, в Белом доме не уточнили точную дату встречи Помпео с представителем КНДР.

Ранее СМИ сообщили о выехавшем в США высокопоставленном чиновнике из Северной Кореи.

Как отмечалось, этот визит в США станет самым значимым между странами за 18 лет, когда в 2000 году вице-маршал КНДР Джо Мен Рок прибыл в Вашингтон для встречи с экс-президентом США Биллом Клинтоном.