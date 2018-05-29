Гройсман сравнил Россию с голодным медведем в клетке

Украинский премьер Владимир Гройсман сравнил отношения с российской стороной с попыткой подружиться с медведем в клетке. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Гройсмана, российская сторона похожа на голодного медведя, который сидит в клетке.

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«Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давайте дружить», — написал Гройсман.

Он добавил, что всем очевидно, чем закончится такая дружба.

Ранее Гройсман заявил, что российская сторона использует природный газ в качестве оружия против Евросоюза (ЕС) и Украины. Он сравнил «Северный поток — 2» с «гибридный оружием», которое направлено против стран-членов ЕС и призвал остановить его.