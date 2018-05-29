Путин определился с врио губернатора ЯНАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что президент провел встречу с Дмитрием Артюховым, где сообщил ему о назначении на новую должность. В тексте документа уточняется, что указ начинает действовать со дня подписания.

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«Назначить Артюхова Дмитрия Андреевича временно исполняющим обязанности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в заявлении.

Ранее «Газета.Ru» называла Артюхова в числе возможных кандидатов на указанную должность.

Артюхов проходил отбор в конкурсе «Лидеры России». Он станет самым молодым губернатором — в феврале ему исполнилось 30 лет.