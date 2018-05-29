Лавров и Лукашенко встретились в Минске
В Минске глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».
Лукашенко отметил, что Белоруссия является для Лаврова не чужой страной, а также обратил внимание на сотрудничество внешнеполитических ведомств двух стран.
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«Сегодня очень важная встреча - мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату», — сказал Лукашенко.
Кроме того, на встрече речь шла о международной повестке и перспективах сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Минск и Москва ведут подготовку к заседанию Высшего совета Союзного государства.