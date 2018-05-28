Bloomberg: броманс Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына может подавить прессинг Трампа

Bloomberg назвал отношения лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина бромансом (тесные дружеские отношения двух мужчин. – «Газета.Ru»).

Издание отмечает, когда президент США Дональд Трамп отменил саммит с КНДР, ее лидер Ким Чен Ын искал для беседы того, кого бы он знал — и этим человеком был Мун Чжэ Ин.

Реклама

Неожиданная встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР 26 мая показывает, что южнокорейский лидер готов поддерживать дипломатические отношения и избегает возвращения к военным угрозам относительно ядерной программы КНДР. Сам южнокорейский лидер назвал прошедшую встречу попыткой прояснить «трудности в общении».

В настоящее время, пишет Bloomberg, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступает «нейтральным посредником» в запланированном саммите Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Между тем, желание Мун Чжэ Ином скорейшего заключения мирного договора с Ким Чен Ыном в долгосрочной перспективе может осложнить усилия Трампа по «максимальному давлению» на КНДР в случае, если американо-северокорейский саммит все-таки не случится.

Ранее отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом американская пресса также окрестила бромансом.