Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры первого июня
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о проведении новых переговоров первого июня. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, лидеры согласились провести переговоры двух стран на высшем уровне 1 июня.
Реклама
Как отмечается, стороны также договорились о более частых двухсторонних встречах.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе встречи с Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами. Данная встреча стала вторыми переговорами между лидерами двух стран с апреля нынешнего года.