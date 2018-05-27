Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились провести переговоры первого июня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились о проведении новых переговоров первого июня. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, лидеры согласились провести переговоры двух стран на высшем уровне 1 июня.

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Как отмечается, стороны также договорились о более частых двухсторонних встречах.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын в ходе встречи с Мун Чжэ Ином подтвердил свое намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

26 мая Ким Чен Ын встретился с Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами. Данная встреча стала вторыми переговорами между лидерами двух стран с апреля нынешнего года.