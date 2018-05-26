Песков рассказал о страшных снах со строгим Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку рассказал, что просыпается в холодном поту после снов, в которых бывает строгий глава государства Владимир Путин. Об этом Песков сказал в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ, передает РИА «Новости».

Ведущий спросил, часто ли ему снится Путин.

Реклама

«Снится, всегда очень страшно. Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: «О господи, я забыл что-то сделать». Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься: «Господи». В эти моменты иногда бывает», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, кто может дергать его за усы.