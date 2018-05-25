Сингапур выразил сожаление об отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына

В Сингапуре, где 12 июня должна была состояться личная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразили сожаление об отмене саммита, говорится в официальном заявлении сингапурского МИДа.

«Сингапур сожалеет, что запланированная встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына не состоится 12 июня 2018 года. Сингапур надеется, что диалог и усилия, которые направлены на достижение прочного мира и стабильности на Корейском полуострове, будут продолжены», — говорится в заявлении.

Ранее Трамп заявил об отмене встречи с Ким Чен Ыном. В Белом доме объяснили данное решение агрессивной риторикой северокорейских властей. Позднее в КНДР выразили готовность в любое время и в любом формате провести встречу с США.