Трамп лично надиктовал письмо Ким Чен Ыну об отмене встречи

Президент США Дональд Трамп сам надиктовал письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в котором заявил об отмене саммита 12 июня в Сингапуре, передает РИА «Новости» слова высокопоставленного источника в Белом доме.

«Президент надиктовал каждое слово сам», — сказал источник.

Реклама

Ранее Трамп написал в твиттере, что он был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном. Согласно официальной позиции Белого дома, властям Северной Кореи следует смягчить политическую риторику, если они хотят провести переговоры.

Позднее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что отмена встречи глав США и КНДР является «сбоем в процессе» и призвал политиков найти способ сесть за стол переговоров.