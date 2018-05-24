Песков: в Кремле не доверяют видеообращению Юлии Скрипаль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сохраняют настороженность касательно видеообращения дочери бывшего полковника ГРУ Юлии Скрипаль после отравления в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Мы не имеем оснований доверять этому и верить в это. Мы по-прежнему не знаем, в каком состоянии находится Юлия Скрипаль, мы не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением, мы не знаем, где она находится, в каких условиях, и кем и какие в отношении нее предпринимаются действия, насколько обеспечиваются ее права, насколько она дееспособна», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что у России есть основания для подобного недоверия в связи с тем, что «речь идет о достаточно беспрецедентной международной провокации».

Ранее Песков заявил, что Юлия Скрипаль могла сделать заявление не по своей воле.