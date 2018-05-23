Эксперт осудил высказывание Шевченко о Нетаньяху

Правозащитник и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод осудил недавнее заявление журналиста Максима Шевченко о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

«Максим видит Израиль только в негативном свете и рассматривает только одну плоскость — жесткие действия Израиля в отношении Палестины», - - констатировал Брод в беседе с «Газетой.Ru». При этом Брод признает, что не во всем можно разделять действия Израиля, особенно то, что в ходе антитеррористических операций гибнут мирные люди.

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«Но постоянно с ненавистью говорить о стране, где живет более миллиона наших соотечественников, о стране, которая поддерживает Российскую Федерацию во многих вопросах, между нашими странами существуют тесные экономические, культурные отношения, и таким образом перечеркивать все это — я считаю такой подход абсолютно недопустимым», — продолжает правозащитник.

Ранее — 23 мая — Шевченко заявил, что Нетаньяху ради «пиара» приехал на Парад Победы в Россию 9 мая и принял участие в шествии «Бессмертного полка» вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, а после стал убивать сирийцев и расстреливать палестинцев, «заявив, что Россия дала ему санкцию уничтожать сирийцев».