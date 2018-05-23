Эксперт: Шевченко не имеет ни сил, ни уверенности для участия в выборах мэра Москвы

Журналист Максим Шевченко передумал участвовать в выборах мэра Москвы, поскольку не чувствует себя готовым к этому, полагает правозащитник и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

«Значит, не чувствует в себе сил и уверенности для того, чтобы участвовать в этих выборах. Посмотрим, какую кандидатуру он будет поддерживать», — отметил Брод в беседе с «Газетой.Ru».

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Он напомнил, что на президентских выборах Максим Швченко являлся доверенным лицом кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина.

«Возможно, теперь он будет поддерживать более достойную кандидатуру от КПРФ», — предположил Брод.

Накануне журналист Максим Шевченко объявил, что передумал принимать участие в выборах мэра Москвы и теперь сосредоточится на консолидации левой оппозиции.