Путин впервые встретится с лидером ЦАР

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что накануне Петербургского международного экономического форума Владимир Путин встретится с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ушакова, инициатива исходит от президента ЦАР, для которого эта встреча станет первым контактом с российским президентом. При этом Ушаков отметил, что повестка между странами носит малоактивный характер.

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«Накануне форума состоится встреча с президентом Центральноафриканской Республики Фостеном-Арканжем Туадерой. Лидеры рассмотрят вопросы наращивания двусторонних связей в торгово-экономической сфере», — заявил Ушаков.

Он добавил, что также лидеры поговорят об урегулировании кризиса на территории ЦАР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин готовится к своему выступлению на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.